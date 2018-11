Eric Mao, le roi des matchs truqués qui ruine les clubs européens

19 novembre 2018 Par Costin Stucan (The Black Sea)

À la fois agent de joueurs et chef d’un réseau d’organisateurs de matchs truqués liés à des organisateurs de paris en ligne, le Chinois Éric Mao s’empare de petits clubs européens, qu’il instrumentalise avant de les tuer. Il a déjà investi dans six clubs portugais, espagnol, tchèque ou irlandais, et poursuit ses activités en toute impunité.