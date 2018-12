Mince espoir de désescalade au Yémen

Après plus de quatre années de conflit, un mince espoir a surgi ces dernières semaines d’une possible résolution de la guerre au Yémen. Si nul ne s’aventure à prédire une paix rapide, il paraît, pour la première fois depuis longtemps, envisageable d’alléger les souffrances des populations civiles dans ce que beaucoup, parmi les ONG et à l’ONU, ont baptisé « la pire crise humanitaire » du XXIe siècle.