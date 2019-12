Défaite de Corbyn: la mission était impossible

Entre autres erreurs, le revirement du Labour concernant le Brexit a coûté de nombreux sièges aux travaillistes. Dans un scrutin dominé par un enjeu sur lequel le parti était faible et divisé, l’impopulaire Corbyn ne pouvait pas faire de miracle. En l’espace de deux ans, il est apparu plus conformiste et élitiste que le démagogue de droite Boris Johnson.