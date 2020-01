Les femmes, premières victimes des inégalités, selon Oxfam

Le creusement des inégalités s’est encore accentué en 2019 et atteint désormais un niveau insupportable, selon le nouveau rapport d’Oxfam. D’un côté, l’accumulation des richesses entre les mains de milliardaires qui sont essentiellement des hommes se poursuit à un rythme effréné. À l’autre bout de l’échelle, les femmes sont les plus exposées à la pauvreté et à la précarité.