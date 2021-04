Le virus foudroie l’Inde, Narendra Modi accusé de laxisme

Bangalore (Inde).– Des lits, du personnel, de l’oxygène, des médicaments et même des places dans les crématoriums et cimetières : en quelques semaines, tout s’est mis à manquer à Bangalore. « On croule sous les patients et cela ne va faire qu’empirer car il n’y a plus de quarantaine, plus de traçage des contacts, plus de centre d’isolement », décrit le docteur Taha Mateen, directeur de l’hôpital HBS. En mars, tous ses lits étaient vides.