La Tunisie s’écharpe sur une révision très contestée de la loi électorale

Attaque contre la démocratie, ou sauvetage du modèle tunisien ? À quelques mois des législatives et de la présidentielle, les députés tunisiens ont voté en urgence une révision de la loi électorale pour écarter des candidats indépendants qui ont le vent en poupe et qui font de l’ombre aux formations politiques traditionnelles. Ils sont accusés de pratiques déloyales et de corruption.