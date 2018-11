Mexique: la «caravane des migrants» se heurte au mur des Etats-Unis

20 novembre 2018 Par Marie-Pia Rieublanc

Éreintés par la fatigue, la faim et, pour beaucoup, la grippe, quelque 2 500 migrants partis du Honduras mi-octobre sont arrivés à Tijuana, ville frontière entre le Mexique et les États-Unis. Fuyant les gangs et la violence, très peu d'entre eux sont au courant de ce qui les attend. Vendredi, l'armée américaine a doublé le mur de barbelés rouillés et lundi, pour la première fois à Tijuana, 800 personnes ont défilé contre les migrants.