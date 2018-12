Trump annonce le retrait des Etats-Unis de Syrie: la Russie, l’Iran et la Turquie se frottent les mains

En annonçant le retrait, dans les trois prochains mois, des troupes américaines en Syrie (environ 2 000 soldats), Donald Trump a envoyé une onde de choc dans la géopolitique du Moyen-Orient. C’est une vraie secousse, car les conséquences de cette décision semblent favoriser le régime de Bachar al-Assad, la Russie, l’Iran et la Turquie, au détriment des alliés des États-Unis que sont les Kurdes syriens et irakiens, l’Irak et Israël. C’est une nouvelle illustration que la diplomatie à la mode Trump reste imprévisible et éloignée des choix de politique étrangère américaine du dernier demi-siècle.