Erdogan lance l’armée turque contre les Kurdes de Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan en rêvait depuis longtemps : lancer son armée à l’assaut d’Afrin, l’une des trois enclaves tenues par les milices kurdes syriennes des Unités de protection du peuple (YPG) et de sa branche politique, le Parti de l’union démocratique (PYD), le long de frontière syro-turque. Depuis plusieurs jours, le chef d’État annonçait depuis Ankara l’imminence de l’offensive. Dans la nuit du 18 au 19 janvier, l’artillerie turque a effectivement commencé le pilonnage du petit territoire, que l’on appelle « canton », puis son aviation a pris le relais. Dimanche, les forces terrestres ont franchi la frontière pour entrer dans l’enclave. Même s'il n’y aura sans doute pas de véritable offensive terrestre. Si les images des télévisions turques montrent un déploiement considérable de chars et de véhicules blindés, l’offensive turque, baptisée cyniquement « Rameau d’olivier », paraît avoir une portée limitée. Plus que l’occupation de l’enclave, elle vise sans doute l’instauration d’une zone de sécurité sur la frontière.