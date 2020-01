«Green New Deal»: comment transposer les propositions d’AOC en Europe

Alors que débute la campagne électorale pour les primaires démocrates, où ses idées sont au cœur du projet de Bernie Sanders, la théorie moderne de la monnaie (« Modern Monetary Theory » ou MMT) tente de se faire connaître en France. Vendredi 17 janvier, à la Maison des sciences humaines Paris nord de Saint-Denis, devant plusieurs économistes et le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, une des principales représentantes de cette école de pensée, l’économiste étatsunienne d’origine bulgare Pavlina Tcherneva, est venue présenter le « Green New Deal » et son complément, la « garantie de l’emploi » (« job guarantee »), proposés outre-Atlantique par la représentante Alexandria Occasio-Cortez (AOC).