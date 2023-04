Ukraine : comment la guerre se finance en ligne

OrikhivOrikhiv, Houliaïpole, Zaporijjia (Ukraine).– « Y a rien d’interdit dans ta voiture ? C’est bon, ça a été contrôlé ? », s’inquiète un jeune soldat du check-point en jetant un œil dans la camionnette où s’empilent des sacs d’huile, de riz, de farine et de sucre. « Mille fois, qu’on m’a contrôlé ! T’en as pas marre de poser des questions idiotes comme ça ? », lance Alexandr Dustin, l’air pas commode. Le soldat opine timidement et fait signe de passer. Alexandr part en trombe et éclate d’un grand rire avec ses deux comparses assis sur la banquette avant.