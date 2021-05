Entre Israël et Palestiniens, un cessez-le feu qui ne fera pas la paix

C’est un air de déjà vu qui est ressenti à l’annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à l’issue d’une dizaine de jours d’un conflit qui a fait au moins 243 morts côté palestinien et 12 côté israélien. L’accord a été obtenu grâce à la médiation de l’Égypte et, dans son intervention depuis la Maison Blanche jeudi après l’annonce, le président américain Joe Biden a exprimé sa « reconnaissance au président Al-Sissi et aux hauts responsables égyptiens qui ont joué un rôle absolument crucial ».