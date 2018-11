Mazen et Patrick, deux Franco-Syriens torturés à mort dans les geôles syriennes

Des huit grands services de sécurité syriens, le plus cruel et le plus puissant, c’est Idarat Al-Moukhabarat Al-Jawiyya, l’agence de renseignement de l’armée de l’air qui fut fondée par le défunt président Hafez al-Assad en personne. Ce 3 novembre 2013, vers 23 heures, ce sont des hommes de cet organe qui font irruption dans la maison de la famille Dabbagh, dans le quartier de Mezzeh, à Damas. Ils sont venus en nombre : une bonne dizaine. Ils viennent chercher Patrick, 19 ans, un étudiant en seconde année de lettres. À ses parents, ils disent simplement de ne pas s’inquiéter et qu’il reviendra vite. Ils s’emparent du téléphone portable, de l’ordinateur et des clés USB du jeune homme.