Bruxelles (Belgique), de notre envoyé spécial.- Benoît Hamon ne s’est pas privé d’un trait d’humour pour se mettre l’audience dans la poche. Mais cette « plaisanterie », selon son mot, en a sans doute fait rire jaune plus d’un, dans la salle : « Lors de ma campagne présidentielle, nous avons anticipé ce que nous voulons faire au niveau européen [avec une alliance entre sociaux-démocrates et écologistes – ndlr], et l’on peut, c’est vrai, se poser la question de l’efficacité », a-t-il ironisé, lui qui a remporté 6,3 % des voix en avril.