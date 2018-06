Dans un entretien avec le journal allemand Die Zeit, et qu’il reproduit en langue française sur son blog sur le site du Monde, l’économiste Thomas Piketty porte un jugement très sévère sur les annonces franco-allemandes concernant l’Europe, estimant qu’il s’agit d’un « compromis sans ambition ». « Il s’agit d’un compromis vague, sans ambition, qui ne changera rien au sentiment d’inertie ressenti un peu partout en Europe et dans le monde. La France et l’Allemagne se montrent toujours aussi incapables de formuler des propositions précises et ambitieuses de réforme de l’Europe. Tout cela à cause de leur égoïsme national à courte vue », explique-t-il.