188 militants du Hirak rifain graciés par le roi Mohammed VI

Driss el-Yazami, le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDEH), annonce la libération de 188 Rifains du Hirak graciés par le roi Mohammed VI à l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Adha. Parmi les graciés, Le Desk décompte onze militants appartenant au noyau dirigeant du Hirak, emprisonnés dans la prison Oukacha de Casablanca et condamnés à deux et trois ans de prison. En revanche, les principaux meneurs, dont Nasser Zefzafi, ne figurent pas parmi les personnes relâchées des prisons de Casablanca, Al-Hoceima, Taounate et Fès, selon l’agence espagnole EFE.