Covid: Boris Johnson se décide à augmenter le montant du congé maladie

Londres (Royaume-Uni).– Depuis deux semaines, presque toute l’attention des médias britanniques s’est focalisée sur la pénurie de tests et, plus généralement, sur les défaillances du système de dépistage du Covid-19 et d’identification des clusters. Et pour cause : sur fond d’accélération de l’épidémie outre-Manche, de l’aveu même du gouvernement, les services de dépistage croulent sous un nombre de demandes de tests trois à quatre fois plus élevé que celui auquel ils sont en mesure de faire face.