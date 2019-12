Années de plomb en Argentine: retour sur les failles révélées par le parcours de Mario Sandoval

22 décembre 2019 Par Camille Audibert et Faiza Zerouala

Extradé par la France, Mario Sandoval, ex-policier argentin sous la dictature militaire, est soupçonné d’avoir participé à plus de 500 faits de meurtre, séquestration et torture. La justice argentine l’accuse spécifiquement de la disparition d’un étudiant en 1976. Retour sur une histoire qui révèle la complexité de l’instruction des procès de la dictature et les failles entourant un parcours qui serait parvenu à taire en France un sinistre passé.