Marie Toussaint: «L’UE est prisonnière d'un modèle obsolète»

Alors qu’a lieu ce jeudi 23 avril un conseil européen sur la crise du coronavirus, les écologistes européens tentent de s’engouffrer dans la brèche ouverte par le Covid-19 pour faire avancer leurs propositions autour d’une économie non plus soumise aux lois du marché, mais à celles de la nature, et tournée vers la solidarité et la coopération entre États. Entretien avec Marie Toussaint, eurodéputée Europe Écologie-Les Verts (EELV).