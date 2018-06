La CSU, partenaire historique de la CDU d’Angela Merkel, est de plus en plus opposée à la politique migratoire impulsée par la chancelière depuis trois ans. À quelques mois d’élections en Bavière, des voix s’élèvent pour demander à Merkel de se retirer du pouvoir. C’est la plus grave crise politique traversée par l’Allemagne depuis de longues années.