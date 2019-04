Terrorisme au Sri Lanka: le retour de Daech?

Le président sri lankais Maithripala Sirisena a-t-il délibérément ignoré et caché au premier ministre Ranil Wickremesinghe et au gouvernement qu’un risque d’attaque terroriste pesait sur leur pays ? Alors que les attentats qui visaient trois églises et trois hôtels internationaux ont fait le matin de Pâques au moins 350 morts et plus de 500 blessés dans la capitale, Colombo, et quatre autres villes de l’île, c’est l’accusation qu’a lancée lundi le porte-parole du gouvernement, Rajitha Senaratne, également ministre de la santé.