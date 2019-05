Aleksander Čeferin, président de l’UEFA: «Non, nous ne sommes pas corrompus»

Rien ne semble pouvoir ébranler le flegme d’Aleksander Čeferin. L’avocat slovène, réélu en février dernier pour un second mandat à la tête de l’UEFA, nous reçoit dans les bureaux de son ancien cabinet de Grosuplje, une bourgade proche de la capitale slovène Ljubljana. Pas une once de stress ne perle lors de l’entretien que le président de la fédération européenne a accordé à Der Spiegel et au réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC), dont fait partie Mediapart, qui a publié les Football Leaks.

Si Čeferin nous a parlé, moins d’une semaine après s’être confié au New York Times , c’est pourtant parce qu’il doit jouer les pompiers face à la multiplication des polémiques, voire des scandales qui frappent l’UEFA., a-t-il même osé dans le quotidien américain.

Le président de l’UEFA doit affronter trois dossiers brûlants. Il y a les critiques des deux finalistes anglais de la Ligue Europa, furieux que leurs supporters aient du mal à rallier Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, pour assister au match, que l’UEFA a octroyé au régime pétrolier aussi riche qu’autoritaire d’Ilham Aliyev.

Aleksander Čeferin, président de l'UEFA depuis le 14 septembre 2016. © Reuters

Čeferin a aussi été ébranlé par nos révélations de novembre dernier, issues des Football Leaks, sur le dopage financier massif pratiqué par le PSG, Manchester City et plusieurs clubs russes, dont les fraudes ont été couvertes par l’UEFA. L’essentiel des faits s’est produit sous la responsabilité de ses prédécesseurs (Michel Platini et Gianni Infantino, l’actuel président de la Fifa), mais nous avions révélé que des collaborateurs de Čeferin avaient dit au PSG que le club serait blanchi pour des « raisons politiques ».

Soupçonnée de complaisance envers ces clubs richissimes, l’UEFA a tardé à réagir. Le PSG ayant été finalement été blanchi pour vice de forme, la fédération a finalement choisi de rouvrir une enquête contre Manchester City, qui vient d’être renvoyé devant le tribunal interne de la fédération européenne, et risque l’exclusion de la Ligue des champions. Mais Čeferin a refusé de répondre à nos questions à ce sujet, s’abritant derrière le fait que le fair play financier est géré à l’UEFA par une instance de contrôle « indépendante » – quand bien même nos enquêtes ont montré qu’elle ne l’a pas été par le passé, indépendante.

Le président de l’UEFA a en revanche choisi de donner des gages dans un troisième dossier explosif : le projet de réforme de la Ligue des champions, poussé par l’Association européenne des clubs (ECA), qui vise à transformer la compétition reine en une ligue semi-fermée, où les clubs les plus riches seraient assurés de jouer chaque année.

Le projet a provoqué la fureur des ligues nationales et de la quasi-totalité des clubs, y compris en France (seul le PSG soutient le projet). La colère est d’autant plus vive que ce projet arrive juste après nos révélations Football Leaks de novembre : nous avions dévoilé qu’en 2016, juste avant l’élection de Čeferin, un cartel des sept clubs les plus riches, mené par le Bayern de Munich et la Juventus de Turin, avait menacé de créer une super-ligue privée, afin de faire chanter l’UEFA et de lui imposer, avec succès, une réforme qui a renforcé la domination financière des plus gros clubs, au détriment notamment du football français.

Face à la fronde des ligues nationales, bien décidées à ne pas se faire avoir une seconde fois, Aleksander Čeferin a choisi aujourd’hui de se démarquer du projet porté par les clubs les plus riches. C’était d’autant plus nécessaire que la presse a récemment pointé ses liens d’amitié avec Andrea Agnelli, président de la Juventus et de l’ECO, et co-leader du cartel de 2016. Čeferin a accepté d’être le parrain de la fille que vient d’avoir Agnelli – un « honneur » qui transcende le monde du football et qui n’entache en rien son indépendance, a indiqué le président de l’UEFA au New York Times.

Dans l’entretien accordé à l’EIC, Aleksander Čeferin reconnaît que le cartel, attiré par « l’odeur du sang », a imposé sa loi en 2016. Il critique également en creux le projet de compétition semi-fermée poussé par l’ECA, indiquant que si cela ne tenait qu’à lui, il laisserait la Ligue des champions telle qu’elle est aujourd’hui. Et de promettre qu’après consultation de toutes les parties, il n’y aura de réforme que si le projet final est « bon pour le football ».

Les répercussions du scandale de la Fifa se font encore sentir ; les Football Leaks ont révélé des affaires de fraude fiscale et des accords douteux dans les coulisses du foot business. Comment le monde du football peut-il regagner la confiance des supporters ?

Le football européen est une industrie importante. Et il y a tellement de passion liée à ce sport que ce genre de choses attire beaucoup plus l'attention que dans d'autres industries. Je peux seulement vous dire que l’UEFA est vraiment une organisation propre. Bien sûr, il y a des choses que je vois de temps en temps et que nous essayons de réparer. Mais quand vous demandez à un fan normal, il ne fait pas la différence entre la Fifa et l’UEFA et dit : vous êtes tous corrompus.

Est-ce que ça vous énerve ?

Je ne veux plus expliquer. Que savent vraiment ces gens sur notre façon de travailler ? Nous ne sommes pas corrompus. J'ai un salaire, je ne reçois pas d'argent secret. Je ne fais pas de bonnes affaires.

Vous serez jugé sur parole…

Bien sûr. Après mon élection, ma seule préoccupation était ma situation fiscale, car je travaillais en Suisse et vivait en Slovénie. J'ai dit que je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur au sujet de ma situation fiscale. Dans le monde du football, la plupart des responsables échouent par cupidité. Ils gardent plus d'argent que ce qui leur est permis.

Le choix de la ville hôte de la finale de la Ligue Europa a été très vivement critiqué ces derniers jours. Pourquoi l’UEFA a-t-elle choisi Bakou ?

Pourquoi ? Parce que des gens y vivent. Ils aiment le football. Nous devons développer le football partout, pas seulement en Angleterre et en Allemagne.

L’Azerbaïdjan arrête des militants des droits de l'homme. En lui attribuant la finale, vous légitimez le régime.

La situation des droits de l'homme est un problème. Mais il y a aussi des problèmes de droits de l'homme dans d'autres pays européens. Pensez-vous que les fans de Bakou ne méritent pas de voir un match de football à cause de cela ?