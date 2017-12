Entre Madrid et Barcelone, l’urgence du dialogue

Dans une tribune publiée samedi 23 décembre dans le quotidien britannique The Guardian, l'écrivain et journaliste espagnol Miguel-Anxo Murado souligne l’urgence et la nécessité pour Barcelone et Madrid de dialoguer après les élections catalanes. Mais le dialogue « n’est pas à l’ordre du jour », regrette-t-il. [[lire_aussi]]