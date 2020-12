«Nous avons été abandonnés sans aucune information sur la propagation du Covid. La semaine dernière, on nous a informés que certaines personnes à l’intérieur des camps de migrants avaient été testées positives, mais on ne nous a pas dit de qui il s’agissait, et on ne les a pas séparées des autres. Maintenant, on nous dit que les cas positifs pourraient avoir augmenté. »