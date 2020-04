Au Brésil, la démission de Sérgio Moro marque «le début de la fin» pour Bolsonaro

Après son ministre de la santé démissionné, Jair Bolsonaro perd un nouveau poids lourd de son gouvernement. Sauf que cette fois, c'est le ministre de la justice Sérgio Moro, l'ex-juge qui avait mis Lula en prison, qui a décidé de partir en l'accusant. Alors que le nombre de victimes du coronavirus est de plus en plus important, le pouvoir est aux abois, dépassé par la situation sanitaire et en pleine crise politique, lâché par ses alliés.