Première déclaration commune entre les frères ennemis libyens

25 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Les deux chefs rivaux de Libye, réunis à l'initiative d'Emmanuel Macron, ont adopté mardi une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à respecter un cessez-le-feu et à oeuvrer en faveur de la tenue d'élections "dès que possible" dans un pays plongé dans le chaos six ans après la chute de Mouammar Kadhafi.