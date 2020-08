Dans la guerre économique sino-américaine, TikTok pris en étau

L’affrontement entre l’administration Trump et le groupe chinois ByteDance auquel appartient le réseau social TikTok prend désormais un tour judiciaire. Alors que la guerre économique entre la Chine et les États-Unis bat son plein, le président américain a publié un décret le 6 août interdisant le téléchargement de l’application sous 45 jours. TikTok contre-attaque et annonce porter plainte.