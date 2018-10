Colis piégés chez Obama, Clinton, CNN... : Trump, pyromane présidentiel

New York (États-Unis), de notre correspondant.– La campagne des élections de « mi-mandat » était déjà sale et trash, elle a désormais basculé dans autre chose. Mercredi 24 octobre, plusieurs engins potentiellement explosifs ont été envoyés dans des enveloppes en kraft à des personnalités de premier plan, dont l'ancien président Barack Obama et la chaîne CNN, qui ont toutes en commun d'être les cibles régulières des ultraconservateurs américains. À commencer par le premier d'entre eux, Donald Trump, 45e président des États-Unis.