Accusé d’appartenir à une organisation terroriste pour un reportage réalisé en 2013 auprès de Kurdes syriens, Loup Bureau est incarcéré en Turquie depuis un mois. Ses copains d’études se démènent, ils ont formé et animent le comité de soutien qui se bat pour sa libération. Ils racontent pour Les Jours leur camarade, étudiant atypique, méthodique et tenace. Un portrait sensible qui donne à voir un jeune homme baroudeur, mais pas « tête brûlée ».