Bombardement de Bouaké: le mystère sur les commanditaires reste entier

Enfin, l'affaire du bombardement de Bouaké en 2004 s'achemine vers un procès. Quatorze ans après la mort de neuf militaires français et d'un humanitaire américain, en Côte d’Ivoire, la juge d’instruction Sabine Kheris a ordonné, le 7 janvier 2019, le renvoi devant la cour d'assises de deux soldats ivoiriens et d’un mercenaire biélorusse, qui seront tous les trois jugés pour « assassinats » et « tentatives d'assassinats ».