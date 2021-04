«Personne ne nous a préparés à ça !» : en pleine catastrophe sanitaire, Bangalore se reconfine 

Bangalore (Inde).– Nous sommes à l’aube et Tanveer Ahmed et son chauffeur commencent le travail. Sirène à fond et à toute allure, l’ambulance slalome entre les véhicules. À l’avant, Tanveer jongle entre les coups de fil de familles, désespérées. « Oui, monsieur, nous allons arranger un enterrement pour votre père, tente-t-il de rassurer. Envoyez-moi son nom, sa religion, sa carte d’identité et l’hôpital où il est mort. »