Affaire Pereira : Patrick Drahi « à l’insu de son plein gré »

EntreEntre les deux hommes, il y a une alliance vieille de trente ans. Depuis 1993, Armando Pereira et Patrick Drahi cheminent ensemble pour construire l’empire Altice. Pierre par pierre, l’ancien dirigeant d’une société de BTP qui travaillait pour France Telecom, aujourd’hui mis en examen au Portugal pour « corruption active et passive », « fraude fiscale » et « blanchiment », et le jeune polytechnicien ont monté l’édifice. À partir d’une société de câble en France, ils ont fait un groupe mondial dans les télécoms, présent aussi bien dans la téléphonie mobile, Internet, le câble, les services audiovisuels et même les contenus.