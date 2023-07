Après la mise en examen de son numéro deux pour corruption, l’empire Altice ébranlé

MêmeMême s’il tente de faire bonne figure, le groupe Altice est comme KO debout depuis le 13 juillet. L’annonce ce jour-là de la mise en examen et du placement en détention provisoire d’Armando Pereira par la justice portugaise l’a sonné : le cofondateur et numéro deux du groupe de télécoms (propriétaire notamment de SFR et d’Altice Média) aux côtés de Patrick Drahi est poursuivi pour « corruption active et passive, fraude fiscale, blanchiment d’argent », au terme d’une très longue enquête et de multiples perquisitions menées au Portugal.