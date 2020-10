Nommée à la Cour suprême, Amy Coney Barrett va changer le visage de l’Amérique

Le vieux rêve de la droite américaine se réalise enfin. Confirmée ce lundi 26 octobre 2020 par une courte majorité de sénateurs républicains (avec 52 voix contre 48), la juge ultraconservatrice Barrett, nommée par le président Donald Trump, fait définitivement basculer la Cour suprême. Six des neuf juges de la plus haute juridiction des États-Unis, nommés à vie, sont désormais conservateurs. En dépit des protestations des démocrates, Amy Coney Barrett, 48 ans, pourra prendre ses fonctions dès aujourd’hui et siéger jusqu’en 2059, si elle venait à vivre aussi longtemps que sa prédécesseure, l’icône féministe Ruth Bader Ginsburg, décédée à l’âge de 87 ans, le 18 septembre dernier. Une perspective inespérée pour le président Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre prochain et pourfendeur d’une élection présidentielle qu’il entend déjà contester, avec l’aide de la Cour suprême et, espère-t-il, de la juge Barrett, sa protégée.