Le jour où la Floride sera sous l’eau

Naples et Miami (Floride), de notre envoyé spécial. - « Le Paradis » a pris un sale coup. Le lotissement de vacances les pieds dans l’eau n'est plus qu'un grand chantier. Pendant l'ouragan, deux des sept pavillons ont été baladés de l'autre côté du chenal. D'autres sont vides comme après une guerre. Robert Waltz s'affaire, la clope au bec : il va reconstruire les petites maisons bleues. Sa tante, la propriétaire, n'a pas d'assurance. « Si près de l'eau, ce serait hors de prix. On va réparer, ça recommencera, plus fort encore qu'avant. Un jour, il faudra peut-être foutre le camp. »