Syrie: les Kurdes condamnés par le retrait américain

Sur les quelque 40 000 militaires américains aujourd’hui présents au Moyen-Orient, 2 000 soldats des Forces spéciales, déployés en Syrie, vont être retirés d’ici deux à trois mois et rentrer aux États-Unis. Annoncée le 19 décembre par un tweet présidentiel dans lequel Donald Trump affirmait que le groupe État islamique était « vaincu », cette décision surprenante, prise sans aucune concertation, a frappé de stupeur les alliés et amis de Washington qui n’ont caché ni leur désapprobation ni leur inquiétude. Elle a aussi provoqué au sein de l’administration Trump une onde de choc d’une ampleur spectaculaire. Opposé à ce retrait, le secrétaire à la défense James Mattis, ex-général des Marines, a donné sur-le-champ sa démission en adressant à Trump une lettre cinglante dans laquelle il souligne le risque de « laisser un vide qui [pourrait] être exploité par le régime [syrien] ou ses soutiens » et rappelle que les États-Unis doivent « traiter leurs alliés avec respect ».