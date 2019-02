Y a-t-il un risque d’escalade entre l’Inde et le Pakistan?

C’est un de ces vieux conflits tapis comme un lit de braises qui ne demandent qu’à s’enflammer au moindre souffle. Et c’est exactement ce qui s’est produit mardi 26 et mercredi 27 février, lorsque l’Inde et le Pakistan en sont venus aux armes par-dessus la frontière disputée du Cachemire. Les deux pays étant dotés de l’arme nucléaire, ce genre d’accrochage envoie forcément des ondes de peur dans le reste du monde, d’autant que, depuis 1947, l’un rêve toujours de prendre l’avantage sur l’autre sans jamais y parvenir.