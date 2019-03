Free Joseon, groupe «révolutionnaire» étrange, auteur de l’attaque contre l’ambassade nord-coréenne à Madrid

Le récit détaillé de l’attaque de l’ambassade de Corée du Nord à Madrid se lit comme un thriller. Selon le rapport des enquêteurs espagnols rendu public mardi, le chef suspecté du commando de dix assaillants, Adrian Hong Chang, a simplement sonné à la porte de l’ambassade le 22 février 2019, à 16 h 34. L’homme, citoyen mexicain d’origine sud-coréenne et résident aux États-Unis, se fait passer pour un homme d’affaires et demande à voir l’attaché commercial qu’il avait déjà rencontré. On lui ouvre la porte.