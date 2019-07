Immatricuation au Québec: les lettres scabreuses au cul des chars

Il y a de la colère dans l’air. Et forcément, elle essaye aussi de s’accrocher au cul des voitures. Depuis plus d’un an, le service des plaques d’immatriculation personnalisées de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rejeté près de 1500 demandes d’inscriptions cherchant à transgresser les règles imposées par le gouvernement ou à faire passer des messages aux caractères plus ou moins douteux. Une litanie d’insultes, de privautés, de propos haineux, de grivoiseries, d’incitations au crime, à la vitesse ou à la consommation qui circonscrit en moins de 7 caractères toute une « poésie » interdite pour « cul de chars » témoignant, elle aussi, de l’esprit tordu de notre temps (...)