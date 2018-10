Dans les récits de ceux qui ont tenté la périlleuse traversée entre les Comores et ce petit bout de France qu'est Mayotte, un nom revient comme un mythe : M’Tsamboro, un îlot inhabité de l'archipel sur lequel des passeurs peu scrupuleux débarquent des migrants convaincus d'être arrivés dans le département et région d'outre-mer. « M’Tsamboro » est aussi le titre de l'exposition de Laura Henno, artiste française qui interroge dans ses photographies et vidéos les phénomènes de migration qui animent la région.