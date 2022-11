Entre les États-Unis et l’Europe, l’ombre d’une guerre commerciale

AucunAucun des responsables européens n’ose encore parler trop fort. Par peur de briser l’unanimité qui s’est formée entre les États-Unis et l’Europe contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Par peur de donner des arguments à Vladimir Poutine, qui a beaucoup misé sur les divisions entre l’Europe et les États-Unis dans sa stratégie guerrière. Mais plus le temps passe, plus l’impatience grandit dans les pays européens face au gouvernement américain.