Au Pérou, « on s’est habitué à voir des gens mourir dans la rue »

HistorienHistorien rattaché à l’Institut d’études péruviennes, écrivain et poète, José Carlos Agüero, né en 1975 à Lima, est notamment connu pour avoir publié Los rendidos (IEP, 2015, non traduit en français), un texte important dans lequel il pose la question d’un dialogue possible entre des victimes de la guérilla marxiste du Sentier lumineux – dans les années 80 et 90 – et des enfants de parents terroristes.