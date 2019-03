Le parquet financier poursuit Airbus pour corruption sur un contrat au Mali

Airbus est visé par une nouvelle affaire judiciaire. Selon des informations de Mediapart et de nos partenaires suisses Tages Anzeiger et Tribune de Genève, le parquet national financier (PNF) a ouvert fin 2017 une enquête préliminaire pour « corruption d’agent public étranger », « abus de biens sociaux » et « blanchiment de trafic d’influence international » sur l’investissement douteux réalisé par Airbus dans une mine d’or au Mali. L’enquête a été confiée à l’OCLCIFF, l’office anticorruption de la PJ.