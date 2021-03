Après l’arrestation de l’ex-présidente par intérim, la Bolivie se divise de nouveau

La Paz (Bolivie).– Il y a presque un an et demi, le 10 novembre 2019, Evo Morales apparaissait à la télévision nationale, la mine défaite, pour annoncer sa démission de la présidence bolivienne. Depuis, le débat fait rage en Bolivie et divise toujours le pays : cette démission est-elle le fait d’un coup d’État ou d’une « révolution » démocratique menée pendant vingt et un jours ?