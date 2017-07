L'armée syrienne à portée de tir de la ville d'Al Soukhna

29 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

L'armée syrienne et ses alliés ont atteint samedi les abords d'Al Soukhna, dernière ville tenue par le groupe Etat islamique dans la province de Homs, sur la grande route qui traverse le désert entre Palmyre et Daïr az Zour, à 130 km plus à l'est, rapporte l'organe de communication du Hezbollah.