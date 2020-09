En Israël, le deuxième confinement provoque méfiance et désunion

Tel-Aviv (Israël).– Le farniente n’est pas autorisé sur la plage mais qu’importe, Tamar et Anna sont venues tout équipées. Crème solaire, lunettes et gros bouquin sur le sable de Tel-Aviv. Le confinement qui n’autorise que les « activités sportives » au bord de l’eau ? « Ça va ! Quelle différence y a-t-il entre faire de la gym et lire sur sa serviette ? Récemment encore, on a su qu’un conseiller de Benjamin Netanyahou n’avait pas respecté les consignes… On ne va pas nous embêter pour une sortie plage ! » En télétravail, les deux amies s’autorisent une entorse aux règles mises en place par le gouvernement israélien mi-septembre : interdiction de s’éloigner de son domicile, fermeture des restaurants, contrôle des allées et venues entre les villes…