En Bolivie, le gouvernement controversé d’Añez obtient un accord avec le camp des mécontents

29 novembre 2019 Par ALICE CAMPAIGNOLLE

Après des semaines de conflit violent, et un manque total de communication entre le gouvernement et les organisations sociales majoritairement autochtones, un accord a enfin été trouvé entre les autorités gouvernementales et le camp des mécontents. Les blocages sont levés peu à peu dans tout le pays. Il se pourrait que la Bolivie se dirige dans le calme vers les prochaines élections présidentielles.