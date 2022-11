Chine : « Je ne vois pas comment cet embrasement s’arrêterait »

HongHong Kong (Chine).– Depuis quelques jours, la société civile chinoise est en ébullition. Partout, de Canton à Pékin, en passant par Shanghai, Nankin ou Xian, des centaines et parfois des milliers de personnes défilent dans la rue et sur les campus, clamant haut et fort leur exaspération et dénonçant avec force slogans les souffrances imposées par les mesures sanitaires très strictes d’une politique « zéro Covid » qui dure depuis bientôt trois ans.