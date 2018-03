Chine: Xi Jinping achève sa contre-réforme

C’est une révolution que le numéro 1 du régime et ses alliés ont effectuée en l’espace de six mois, entre le congrès du Parti et la session parlementaire qui s’est achevée ce 20 mars. Cette première session de la « nouvelle ère » instaurée par Xi Jinping lors du XIXe congrès du Parti communiste chinois (PCC), en octobre 2017, a été marquée par une multitude de décisions, avalisées par les « deux assemblées ».