C’était l’un des points les plus sensibles, au cœur du bras de fer entre l’Union et la région belge de Wallonie, à l’automne 2016, sur le traité de libre-échange entre l’UE et le Canada (CETA) : le mécanisme entre État et investisseur, qui autorise une entreprise privée à attaquer en justice un État auprès d’un tribunal spécialisé, si celle-ci estime qu’une législation porte atteinte à ses perspectives économiques.